Babnet

حجز 6 اطنان من الفارينة المدعمة في احدى المخابز بسيدي حسين

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 17:36 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بتونس ومصالح منطقة الأمن الوطني في سيدي حسين، الثلاثاء، 6 أطنان من الفارينة المدعمة لتعمد إحدى المخابز المصنفة مسكها دون الالتزام بواجب صنع وعرض وبيع الخبز على امتداد كامل فترات اليوم.

وأوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها، أن هذه المخبزة المصنفة بسيدي حسين لم تقم بإشعار مصالح الإدارة بتوقفها عن النشاط مما تسبب في الإخلال بحسن تزويد المعتمدية المذكورة بخبز "الباقات".

...

وأكدت تأمين المحجوز لدى إحدى المخابز الناشطة بصفة منتظمة بنفس المنطقة في انتظار استكمال اجراءات إيداع قيمتها المالية بالخزينة العامة وتحرير محضر بحث ضد صاحب المخبزة الذي أخلّ بتراتيب الدعم علاوة على تعليق تزويد المخبزة المعنية بمادة الفارينة المدعمة بصفة فورية.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273114


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 13 سبتمبر 2023 | 27 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet36°
24° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-24
34°-27
34°-25
35°-26
36°-25
  • Avoirs en devises
    26677,8

  • (12 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36563 DT        1$ =3,13385 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 sept)   859,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*