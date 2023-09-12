حجز 6 اطنان من الفارينة المدعمة في احدى المخابز بسيدي حسين

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بتونس ومصالح منطقة الأمن الوطني في سيدي حسين، الثلاثاء، 6 أطنان من الفارينة المدعمة لتعمد إحدى المخابز المصنفة مسكها دون الالتزام بواجب صنع وعرض وبيع الخبز على امتداد كامل فترات اليوم.



وأوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها، أن هذه المخبزة المصنفة بسيدي حسين لم تقم بإشعار مصالح الإدارة بتوقفها عن النشاط مما تسبب في الإخلال بحسن تزويد المعتمدية المذكورة بخبز "الباقات".





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وأكدت تأمين المحجوز لدى إحدى المخابز الناشطة بصفة منتظمة بنفس المنطقة في انتظار استكمال اجراءات إيداع قيمتها المالية بالخزينة العامة وتحرير محضر بحث ضد صاحب المخبزة الذي أخلّ بتراتيب الدعم علاوة على تعليق تزويد المخبزة المعنية بمادة الفارينة المدعمة بصفة فورية.