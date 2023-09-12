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المنستير: يوم تحسيسي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة حول "إشراك المرضى من أجل سلامتهم"

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 22:11 قراءة: 1 د, 36 ث
      
نظم المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، يوما تحسيسيا لفائدة نظار الأقسام الطبية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة والمرضى، تحت عنوان "إشراك المرضى من أجل سلامتهم"، وذلك ضمن احتفاله باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت إشراف وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة وبالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة.

وتمحورت المداخلات حول الثقافة العلاجية، وآليات الإعلان عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى، وسلامة مسار الأدوية، وكيفية المحافظة على الأدوية الموجهة للمرضى في الأقسام الكلينيكية، وسلامة أعوان الصحة، علاوة على توزيع مطوية تشمل ميثاق المريض الذي يتضمن عدّة نقاط من بينها حق المرضى في الحماية الصحية التي تعمل الهياكل والمؤسسات الصحية ومهني الصحة على تأمينها، وحق المريض في إعلامه بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والأنشطة الوقائية وأخذ رأيه بشأنها، وضرورة تعاون المريض مع الإطار الصحي لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تتطلبها حالته الصحية، كما تتضمن المطوية توضيحات حول كيفية حماية المريض لنفسه من العدوى، وضرورة الفحص، وشروط النقل الآمن للدم.

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وأكد المدير العام للمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة لطفي بوبكر، أنّ سلامة المرضى موكولة للمستشفى ككلّ، وأنّه تم الانطلاق منذ سنة 2016 في مسار تكريس الجودة بمرافقة من وزارة الصحية.

وثمن من جهته المندوب الجهوي للصحة جوهر المكني، المجهودات التي تبذلها الإطارات الإدارية والطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، وما يحققه من نجاحات طبية، واوضح أنّ المستشفى منفتح على محيطه ويسعى الى تقديم خدمات ترتقي إلى طموحات المواطن، وأبرز أهمية أن يكون المرضى شركاء في الخدمة الصحية التي تقدم لهم.

وبيّن لصحفية "وات" أنّ هذا اليوم التحسيسي المفتوح يتضمن فقرات تحسيسية تكوينية للإطارات الصحية وورشات في الأقسام الاستشفائية لفائدة المرضي المقيمين بالمستشفى وعائلاتهم قصد خلق علاقة وطيدة بين المريض والمؤسسة الصحية ليكون أكثر قربا لطبيبه من أجل تحقيق النتائج المأمولة في علاج المريض بأقل تعقيدات.

وتعدّ الجهة الصحية بالمنستير، المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجهوي الدكتور امحمد بن صالح، المنخرطين في برنامج وزارة الصحة "المستشفى صديق سلامة المرضى"، وسينظم في موفى الشهر الجاري يوم تحسيسي مفتوح مماثل بالمستشفى الجهوي بالمكنين، قصد الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الوافدين على المؤسسات الصحية العمومية بالجهة، حسب جوهر المكني.


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