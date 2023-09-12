تدارس وضعية المركب الرياضي ببرج السدرية واقرار جملة من التدخلات

انعقدت اليوم الثلاثاء جلسة عمل بإشراف وزير الشباب والرياضة كمال دقيش خصّصت لتدارس وضعية المركب الرياضي ببرج السدرية واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات التدخل بخصوص إنجاز المشاريع المبرمجة بهدف المحافظة على هذه المنشأة الرياضية وضمان ديمومتها.

وقد تم خلال الجلسة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على شبكة التواصل الاجتماعي استعراض جملة من المشاريع الجديدة والإصلاحات المبرمجة على مستوى الصيانة والتهيئة بالمركب الرياضي والتي تشمل بناء 3 قاعات للألعاب الفردية وحجرات ملابس وجناح إقامة جديد حيث شهدت نسبة تقدم الأشغال 45 بالمائة.

مع إعادة تهيئة المطعم وتهيئة وصيانة جناحي الإقامة.

واضاف المصدر ذاته انه تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بالنسبة لإعادة تهيئة المطعم فيما تم الانطلاق في الدراسات وتعيين المصممين بخصوص إعادة تهيئة وصيانة جناحي الإقامة.



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كما تم في ذات الجلسة اقرار إتمام السياج الخارجي وتهيئة المدخل الرئيسي ومن المنتظر ان تنطلق الاشغال خلال الاسبوع القادم الى جانب إعادة تعشيب ملعبي كرة القدم بالعشب الطبيعي وملعب بالعشب الاصطناعي على أن تنطلق أشغال التعشيب الاصطناعي نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقالت الوزارة ان مشروع تركيز محطة فوطوضوئية لإنتاج الكهرباء بالمركب ومحطة لتحلية مياه الري في طور الدراسات.

هذا وقد قامت إدارة المركب بإنجاز جملة من التدخلات العاجلة للصيانة شملت العشب الطبيعي للملاعب وإصلاح جناحي الإقامة إلى جانب تنظيف وصيانة كامل أرجاء المركب ومعاينة أماكن تسرب المياه وإصلاح القنوات المهترئة للري الأوتوماتيكي للحفاظ على سلامة العشب.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة على ضرورة التعجيل في انطلاق المشاريع المبرمجة بالمركب وتبويبها حسب الأولوية وتجنّب الحلول الترقيعية واعتماد إصلاحات جذرية للمحافظة على هذه المنشآة الرياضية وضمان جاهزيتها لاستقبال المنتخبات الرياضية في كل الاختصاصات وفي أفضل الظروف.

وتم الاتفاق على الانطلاق في الدراسات كخطوة أولى لتحديد الحاجيات وكلفة التدخل لضبط الأولويات على أن يتم برمجة زيارة ميدانية للمركب الرياضي في أقرب الآجال وعقد جلسة قادمة لمتابعة مخرجات هذه الجلسة.