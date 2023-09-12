بوعسكر يدعو المديرين الجهويين للهيئة الى الاستعداد الجيد للاستحقاق الانتخابي القادم

عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية، دعاهم خلالها إلى الاستعداد الجيد لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بدءا بعملية التحيين مرورا بقبول الترشحات وصولا إلى مرحلة الإعلان عن النتائج، حتى تكون هذه الانتخابات شفافة وتعددية وتحظى بمشاركة واسعة.



كما أكد بوعسكر، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات، أهمية متابعة مآل القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية المسجلة خلال استفتاء 25 جويلية 2022 والانتخابات التشريعية لشهر ديسمبر 2022، وضرورة إيلاء عناية خاصة ومتابعة منتظمة لملف الجرائم الانتخابية خلال الانتخابات القادمة.





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وأبرز أهمية الخطة الاتصالية التي يستوجب على كل إدارة فرعية ضبطها وإتباعها، بهدف مزيد التعريف بالإطار القانوني والمفاهيم الجديدة للقانون المنظم لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والعمل على إيصال المعلومات الدقيقة، وارساء علاقات شراكـة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف القطاعات ذات الصلة بالانتخابات.



وأبلغ رئيس الهيئة المشاركين بسلسلة اللقاءات التي ستعقدها الهيئة مع المنظمات الوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعيات المعنية بالشباب والمرأة، إضافة إلى الدورات التكوينية لفائدة العاملين بالهيئة وشركائها من السلطات الجهوية في عدد من المجالات المتصلة بالجانب الفني للعملية الانتخابية ومفهوم حياد الإدارة.



وتطرق أيضا الى مسألة الانتدابات التي ستقوم بها الهيئة لدعم الموارد البشرية، داعيا الجميع إلى الاستعداد الجيد لإنجاح هذه اللقاءات، والحرص على حسن اختيار المنتدبين والتحري الدقيق في شرطي الحياد والاستقلالية ومنح الفرصة لكل الكفاءات دون تمييز أو إقصاء.



واستمع الى مقترحات المديرين الجهويين بهدف الارتقاء بعمل الإدارات الجهوية إلى مستويات أفضل والمساهـمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.



وقد حضر جلسة العمل بالخصوص محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة، ومحمود الواعر عضو مجلس الهيئة، ورضا الميساوي المدير التنفيذي للهيئة.