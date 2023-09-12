بنزرت: الشركة الجهويّة للنقل ببنزرت تشرع في إستلام 26 حافلة جديدة استعدادا للعودة المدرسية والجامعية (رئيس مدير عام للشركة)

أنجزت الشركة الجهويّة للنقل ببنزرت، في اطار الإستعدادات للعودة المدرسيّة والجامعيّة 2023-2024، برنامجا متكاملا تمحور حول تعهّد الأسطول المتوفّر والشروع في إستلام برنامج إقتناءات سنة 2023 المتضمّن لـ26 حافلة إلى جانب تعهّد فضاءات الإستقبال، وفق ما افاد به الرئيس المدير العام للشركة صلاح الدين بوزيان صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.



وأوضح بوزيان، ان مصالح الشركة أنجزت برنامج صيانة فنية في الفترة الصيفيّة، شملت 83 حافلة، تم خلالها القيام بعمليّات مراجعة للمحرّكات وعلب السرعة و المحاور وتجديد الهياكل، إلى جانب عمليّات صيانة ميكانيكيّة مختلفة .





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كما تسلمت الشركة في اطار برنامج إقتناء الحافلات للسنة الجارية، حافلة نقل حضري مزدوجة (خلال شهر ماي الفارط)، وستتسلم 4 حافلات أخرى من نفس النوع في مستهلّ شهر أكتوبر المقبل على ان تتسلم بقيّة الحافلات التى منها 7 حافلات نقل حضري عاديّة و5 حافلات نقل حضري مزدوجة و9 حافلات نقل بين المدن رفاهة على قسطين في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وستمكّن هذه الإقتناءات من تدعيم النقل المدرسي والجامعي على الخطوط الحضريّة والجهويّة وبين المدن والرفع من عدد البقاع المعروضة يوميّا.



وأضاف الرئيس المدير العام للشركة ان مصالحه تولت خلال العطلة المدرسيّة الصيفيّة تنفيذ عمليّات صيانة شاملة لـ 36 واقية، مع تركيز عدد من الواقيات الجديدة تلبية لطلبات السلط الجهويّة خاصّة على الخطوط المدرسيّة الداخليّة، علاوة على تهذيب واجهات المقرّات الإداريّة والتجاريّة بنيابات الشركة ببنزرت ومنزل بورقيبة ورأس الجبل وسجنان وماطر، وإصدار طلبات عروض لتهيئة نيابة ومستودع الشركة بسجنان بما في ذلك المبنى التجاري وفضاء إلإستقبال ومحطّات الإنتظار المتواجدة بها .



وفي ذات السياق، تولت الشركة في اطار تيسير حصول التلاميذ والطلبة على اشتراكاتهم، التي لم يطرأ عليها أيّ تغيير بالمقارنة مع الموسم المنقضي، وضع 8 شبابيك لإستخراج الإشتراكات المدرسيّة منذ غرّة سبتمبر 2023 بكلّ من بنزرت المدينة ومنزل بورقيبة وماطر ورأس الجبل وسجنان مع الإستعداد للتدعيم بفتح شبّاك إضافي بمحطّة الشركة بأوتيك والإستعداد للعمل بنظام الحصّة المتواصلة دون إنقطاع عند ذروة وفود المشتركين الذين ينتظر ان يبلغ عددهم خلال الموسم الدراسي 2023-2024 ما يوازي 958 20 إشتراكا.



يذكر ان الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت تعدّ 117 خطّا مدرسيا وجامعيا من مجموع 228 خطّا تؤمّنه الشركة ومن المنتظر أن يؤمّ هذه الخطوط خلال الموسم الدراسي والجامعي 2023-2024 ما يناهز 128 23 مسافرا، وفق المصدر ذاته.