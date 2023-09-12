بنزرت: حجز 82 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك بأحد مخازن التبريد بمعتمدية راس الجبل والاحتفاظ بـ3 اشخاص

تولت مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني باريانة، في اطار الاعمال الرقابية للجنة الجهوية لمراقبة الأسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، حجز 82 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك بأحد مخازن التبريد بمعتمدية راس الجبل، واذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بـ3 اشخاص، وفق المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي.



وأوضح البجاوي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، انه على إثر ضبط مصالح الحرس الوطني بولاية اريانة لصاحب شاحنة محملة بكمية من مادة البطاطا تعادل 1500 كلغ بصدد تزويد صاحب محل بمنطقة بوحنش دون وجه حق قانوني، وبالتحري مع صاحب الشاحنة الذي لا تتوفر لديه شروط ممارسة التجارة، افاد انه تزود بتلك الكميات من أحد مخازن التبريد بمعتمدية راس الجبل دون فواتير.





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ولاحظ المصدر نفسه انه عقب مراجعة النيابة العمومية، تم إخضاع المخزن المذكور الى عملية مراقبة مشتركة تبين على إثرها تعمد صاحبه ترويج كميات من البطاطا خارج المسالك القانونية وبطرق ملتوية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، فتم الحجز الفعلي لكمية 82 طنا من مادة البطاطا .



كما اذنت النيابة العمومية في ذات الاطار بالاحتفاظ بجميع الأطراف الضالعة في هذه العملية وهم صاحب الشاحنة وصاحب مخزن التبريد وصاحب البضاعة.



يشار الى انه سيتم عقب استيفاء الإجراءات القانونية إعادة ضخ الكميات المحجوزة من مادة البطاطا بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة ، بالإضافة الى تحرير محضر بحث ضد صاحب مخزن التبريد على معنى أحكام المرسوم عدد47 لسنة 2022 المؤرخ في 04 جويلية 2022 المنقح للقانون عدد 86 لسنة 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري