الانتقالات الصيفية 2023 - نادي تشيلسي الاكثر انفاقا في العالم يليه الهلال السعودي

أنفق 20 ناديا في البطولات المحترفة في كرة القدم في العالم نحو 3.3 مليار يورو (13.2 مليار ريال) خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 / 2024 أو ما يطلق عليه ال"ميركاتو الصيفي"، عبر 274 صفقة انتقال.



وتصدر الترتيب عالميا، نادي تشيلسي بإنفاق 385.1 مليون يورو، يليه الهلال السعودي، بـ385.1 مليون يورو (1.57 مليار ريال) وأرسنال الإنجليزي 234.9 مليون يورو ثالثا، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي 209.5 مليون يورو رابعا، وتوتنهام الإنجليزي 193.6 مليون يورو خامسا، ومانشستر يونايتد 191.7 مليون يورو سادسا، ونيوكاسيل الإنجليزي 153.2 مليون يورو سابعا، وأر بي ليبزيغ الألماني 151.5 مليون يورو ثامنا، وبايرن ميونخ الألماني 150 مليون يورو تاسعا، وعاشرا الأهلي السعودي





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ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" نقلا عن بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، ضمت القائمة أربعة أندية سعودية هي الهلال، والأهلي، والنصر، والاتحاد بإجمالي يقارب 685 مليون يورو (2.75 مليار ريال)، وذلك من خلال 58 صفقة انتقال.



وجاء الهلال الثاني عالميا بـ385.1 مليون يورو (1.57 مليار ريال) عبر 18 صفقة، ثم الأهلي العاشر عالميا بنفقات تصل إلى 143.2 مليون يورو (584 مليون ريال) من خلال 15 صفقة، والنصر الـ15 عالميا بإنفاق 112.6 مليون يورو (450 مليون ريال) عبر 13 صفقة، ثم الاتحاد بإنفاق 75.8 مليون يورو (309 ملايين ريال) ليحصل على خدمات 15 لاعبا.



وتوزعت أعلى 20 ناديا إنفاقا على انتقالات اللاعبين في العالم خلال الفترة المذكورة بين عشرة أندية إنجليزية، وأربعة أندية من البطولة السعودية، وناديين من البطولة الألمانية، وناديين من إيطاليا، وناد من البطولة الفرنسية، وناد من البطولة الإسبانية.



ورصد التقرير حجم الإنفاق حتى تاريخ 22 غشت الجاري، فيما تمتد فترة الانتقالات في الدوريات العالمية إلى نهاية اوت وتمتد إلى السابع من سبتمبر المقبل في البطولة السعودي.



واستحوذت الأندية الإنجليزية على 54 في المائة من قيمة الصفقات المنفذة لأعلى 20 ناديا إنفاقا خلال الفترة المذكورة، بقيمة 1.72 مليار يورو (115 صفقة)، ثم الأندية السعودية، أما الأندية الألمانية فاحتلت المرتبة الثالثة بقيمة صفقات 301.5 مليون يورو (29 صفقة)، والأندية الفرنسية رابعا بـ209.5 مليون يورو (24 صفقة)، ثم الأندية الإيطالية خامسا بـ190.1 مليون يورو (40 صفقة)، وأخيرا الأندية الإسبانية 129.5 مليون يورو (ثماني صفقات).