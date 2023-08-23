بطولة العالم لألعاب القوى (بودابست 2023): الكينية فايث كيبيغون تحصد ثالثة ذهبية في سباق 1500 متر

حققت العداءة الكينية فايث كيبيغون، يوم الثلاثاء، ثالث ألقابها العالمية في سباق 1500 م والثاني تواليا، بإحرازها الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابست.



وسجلت الفائزة بذهبيتين أولمبيتين زمنا قدره 3:54.87 دقائق، لتتفوق على الإثيوبية ديريبي ويلتيجي (3:55.69 د) والهولندية سيفان حسن الثالثة (3:56.00 د).

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