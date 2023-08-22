النادي الصفاقسي يتعاقد مع الغيني فودي كامارا لمدة ثلاث سنوات

اعلن النادي الصفاقسي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب الدولي الغيني فودي كامارا لمدة ثلاث سنوات

وكان نادي عاصمة الجنوب تعاقد في وقت سابق مع اللاعب فؤاد التيمومي لمدة ثلاث سنوات ايضا.

ويذكر ان ابناء المدرب نبيل الكوكي استهلوا البطولة بالفوز على النادي البنزرتي بثنائية نظيفة لحساب المجموعة الثانية.

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