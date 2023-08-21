قفصة: تقدّم بنسبة 70 بالمائة في عمليّات إصلاح وصيانة حافلات الشركة الجهوية للنقل (القوافل) المُخصّصة للنقل المدرسي والجامعي

تتواصل بالورشات الفنّية التابعة للشركة الجهوية للنقل (القوافل) بقفصة عمليّات الصيانة الكبرى وإصلاح عدد من الحافلات المُخصّصة للنقل المدرسي والجامعي بولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد، بهدف تأمين نقل ما لا يقلّ عن 23 ألف طالب وتلميذ طيلة العام الدراسي والجامعي 2023-2024.

وقال رئيس دائرة الإستغلال بهذه الشركة، صالح مغائدي، اليوم الإثنين، أن عملية صيانة وإصلاح 70 حافلة مخصّصة لتأمين خطوط النقل المدرسي والجامعي بولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد، تقدّمت بنسبة 70 بالمائة، على أن تكون هذه الحافلات جاهزة لنقل 23 ألف طالب وتلميذ في السنة الجامعية والمدرسية الجديدة، من بينهم 12 ألف تلميذ وطالب بولاية قفصة.

وتشمل عمليّات الصيانة والإصلاح بالخصوص مراجعة وإقتناء مُحرّكات 18 حافلة بقيمة 250 ألف دينار، بالإضافة إلى مراجعة علب السرعة بعدد آخر من الحافلات، وتجديد كلّي أو جزئي لهياكل بعض الحافلات الأخرى المُخصّصة للنقل المدرسي والجامعي.

وحسب رئيس دائرة الإستغلال بهذه الشركة فإن هذه الشركة تُخصّص سنويا مبلغا لا يقلّ عن 1.2 مليون دينار لأعمال صيانة وإصلاح أسطول حافلاتها.



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وتتوفّر هذه الشركة التي تُغطّي خدماتها ولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد على 219 حافلة، من بينها 175 مُخصّصة للنقل المدرسي والجامعي.

من ناحية أخرى، تتطلّع الشركة، إلى إقتناء 21 حافلة مزدوجة مُستعملة بعنوان سنة 2024، وذلك ضمن برنامج لوزارة النقل يهدف إلى دعم أسطول شركات النقل الجهوية بهذا النوع من الحافلات، كما تستعدّ إلى فتح 9 نقاط لبيع الإشتراكات المدرسية والجامعية بمختلف المناطق التي تشملها خدماتها، وستكون مفتوحة بداية من 1 سبتمر.

كما ستُوفّر هذه الشركة في السنة المدرسية والجامعية الجديدة 2000 إشتراك لفائدة تلاميذ وطلبة من أبناء العائلات محدودة الدخل، وذلك في إطار برنامج مُشترك مع وزارة الشؤون الإجتماعية.