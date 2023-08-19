أريانة: في الدورة 32 للمهْرَجَان الصَّيْفِي بقلَعَة الأندلس عروض وأنشطة متنوعة من 19 إلى 26 أوت

تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافثة بأريانة وبالشراكة مع جمعية "كاسترا افنتس" وبلدية ومعتمدية المكان، تنطلق اليوم السبت 19 أوت فعاليات المهْرَجَان الصَّيْفِي بقلَعَة الأندلس لتتواصل إلى غاية يوم 26 أوت الجاري.



ويشمل برنامج المهرجان سهرات فنية وأنشطة متنوعية تنطلق تفتتح عشية اليوم بتنشيط الشوارع والاستعراضات يليها عرض رقص من جمهورية صربيا. وتقدم الفنانة ناجحة جمال ليلة غد الأحد 20 أوت عرضا موسيقيا غنائيا تسبقه دورة في رياضة الجودو.

وسيكون جمهور المهرجان يوم الاثنين 21 أوت مع "عرض المالوفجية "للفنان ماهر الهمامي إضافة إلى دورة في الشطرنج وأخرى في كرة القدم للأطفال أقل من 12 سنة.



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أما سهرة 22 اوت فستخصص لعرض مسرحية "ماعادش" للممثلة سماح الدشراوي إضافة إلى فيلم للاطفال وجملة من الحوارات الثقافية وورشة في الاسعافات الأولية.

وتحيي الفنانة وهيبة بهاء الدين يوم 23 أوت عرضا موسيقيا "فرقة نسائية" إضافة إلى فيلم للاطفال وورشة في الرسم يليها مسرحية "ولد الشريف" وعرض حكواتي. وتخصص سهرة 24 أوت للفنان شريف علوي لعرض "المحفل الجربي" كما تنظم في ذات اليوم ورشة الخط العربي بعنوان "حروفيات" ورشة للتكوين في السلامة المرورية. أما في سهرة يوم 25 أوت فتحيي فرقة "كلمة باند" حفلا غنائيا. وسيتم تنظيم دورة في رياضة التايكواندو.

ويختتم الفنان جنجون عروض المهرجان الصيفي بقلعة الأندلس بعرض موسيقي.

جدير بالذكر أن سهرات المهرجان تنطلق بداية من الساعة العاشرة ليلا بجانب القاعة الرياضية بقلعة الأندلس.