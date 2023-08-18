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مونديال الوسطيات للكرة الطائرة - المنتخب التونسي ينقاد الى خسارته الثانية على التوالي امام نظيره البرازيلي

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 22:53 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انقاد المنتخب التونسي للوسطيات للكرة الطائرة الى خسارته الثانية على التوالي ببطولة العالم (تحت 21 عاما) المقامة حاليا بالمكسيك بعد هزيمته امام نظيره البرازيلي بثلاثة اشواط نظيفة (9-25 و9-25 و25-15) في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية.
ولحساب الجولة الثانية ايضا، فاز المنتخب الايطالي على منتخب الدومينيكان 3-صفر (25-16 و25-11 و25-13).
وفي الجولة الاولى امس الخميس، انهزم المنتخب التونسي امام نظيره الايطالي صفر-3 بينما تغلب المنتخب البرازيلي على منتخب الدومينيكان 3-صفر.
وضمن منتخبا ايطاليا والبرازيل تاهلهما الى الدور الثاني بتصدرهما ترتيب المجموعة الثانية ب6 نقاط في حين سيخوض منتخبا تونس والدومينيكان الدور الترتيبي بعدما تلقيا خسارتين متتاليتين وضعتهما في المركز الثالث والاخير بلا رصيد.
...

وفي الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات الدور الاول المقررة غدا السبت، يواجه المنتخب التونسي منتخب الدومينيكان فيما يلاقي المنتخب الايطالي نظيره البرازيلي.


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