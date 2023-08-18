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رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي يقطع خطوة هامة نحو التاهل بثنائية في شباك شباب قسنطينة الجزائري

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 22:43 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قطع النجم الساحلي خطوة هامة نحو التاهل الى الدور التمهيدي الثاني لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بتغلبه على مضيفه شباب قسنطينة الجزائري 2-صفر في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة بملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة لحساب ذهاب الدور التمهيدي الاول.
وجاءت ثنائية النجم الساحلي بواسطة المالي سومايلا سيديبي (71) وحمزة الجلاصي (90 زائد 7 من ركلة جزاء).
وستقام مقابلة الاياب بالملعب الاولمبي بسوسة يوم 26 اوت الجاري.
ويلاقي الفريق المتاهل من هذه المواجهة في الدور التمهيدي الثاني المترشح من آسكو كارا الطوغولي والجيش الملكي المغربي.
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