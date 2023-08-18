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يخوض النهائي الـ 42 في مسيرته ... ميسي يتطلع لقيادة إنتر ميامي الأمريكي للقب "كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 19:43 قراءة: 1 د, 17 ث
      
يتطلع الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تتويج بدايته القوية مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي عبر الفوز بلقب كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية لكرة القدم والتي تختتم مساء السبت بالمباراة النهائية أمام فريق ناشفيل على ملعب جيوديس بارك بمدينة ناشفيل في نهائي أمريكي خالص للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ويأمل إنتر ميامي وناشفيل الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخهما وذلك من خلال نهائي النسخة الثالثة للبطولة التي فاز بلقبها كروز أزول وليون.
ويحظى اللقب بأهمية إضافية كون المباراة النهائية للبطولة تأتي قبل استئناف إنتر ميامي لمسيرته في البطولة الأمريكية هذا الموسم خلال الأسبوع المقبل.
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وتتجه معظم الأنظار في نهائي الغد صوب ميسي الذي لعب الدور الأبرز في بلوغ الفريق للمباراة النهائية وتزايد طموحاته في إحراز اللقب الأول في تاريخ النادي.
وخلال 6 مباريات خاضها ميسي مع الفريق في البطولة، سجل الفائز بكأس العالم 2022 هدفا واحدا على الأقل في كل مباراة ليبلغ رصيده 9 أهداف في المباريات الستة تصدر من خلالها قائمة هدافي البطولة حتى الآن.
وبات ميسي على بعد خطوة من تحقيق إنجاز تاريخي جديد يضاف لسجل إنجازاته مع الفرق التي لعب لها حيث يمكنه الفوز مع إنتر ميامي باللقب الأول في تاريخ النادي الأمريكي من ناحية واللقب الأول للكرة الأمريكية في المسابقة من ناحية اخرى.
ويخوض ميسي النهائي الـ 42 في مسيرته في حين ضمن إنتر ميامي المشاركة في مسابقة كأس الكونكاكاف الأبطال وهي الأعرق في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس الرابطتين.
وبجانب المباراة النهائية لكأس الدوريات، يلتقي فيلادلفيا يونيون الأمريكي مع مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث والتي تحسم أيضا بطاقة التأهل الثالثة من كأس الدوريات إلى كأس أبطال الكونكاكاف.


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