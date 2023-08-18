النادي الصفاقسي يواصل تحضيراته للموسم الجديد

يواصل النادي الصفاقسي تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد المقرر نهاية الاسبوع الجاري تحت اشراف مدربه الجديد نبيل الكوكي الذي عوض المصري حسام البدري الذي انهى تجربته مغ الفريق خلال بطولة الملك سلمان للاندية العربية بالسعودية .

ويستضيف النادي الصفاقسي في الجولة الاولى يوم الاحد ( س16 و30د) بملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي البنزرتي.



وفي اطار تحضيراته للموسم الجديد فاز الفريق اول امس على حساب جاره نادي المحيط القرقني بنتيجة 2-0 سجلهما كل من حازم الحاج حسن في الدقيقة 21 وعلاء غرام في الدقيقة 82 عن طريق ضربة جزاء.



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وكان الفريق فاز وديا منذ خمسة ايام على قوافل قفصة العائد الى بطوللة الرابطة المحترفة الاولى بنتيجة 3-صفر



وسيعول المدرب نبيل الكوكي في الموسم الجديد على مجموعة من ذوي الخبرة والشبان تم تعزيزها بعدد من المنتدبين الجدد. وتضم القائمة الموسعة التي سيعتمدها الكوكي في تجربته الجديدة مع الفريق بالخصوص : الهادي قعلول / صبري بن حسن / أيوب العبيدي /محمد صالح المهذبي /محمد النصراوي /كوامي كونستانت /موسى كونتي /شادي الهمامي /نابي كامارا /أشرف الحباسي /أمين الله الحبوبي /ديبي ڨوتيي / ستيفان ڨنالي /بركات الحميدي /عبد الله العامري / أمين الله الحبوبي / محمود غربال / أسامة البحري / علاء غرام / أحمد العجال / حازم الحاج حسن/ يوسف بشة / خليل اللومي / ضاح الزايدي / الحسن دومبيا / آدم السعيدي / خالد الهمامي / جاسر المعروفي / إياد بالوافي / مهدي القشوري / إسلام القاسمي / عزيز السكرافي / محمد الطرابلسي