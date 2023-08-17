بحّارة طبرقة يعربون عن قلقهم المتزايد من تردي البنية التحتية لميناء الصيد البحري ويطالبون بتهيئته وصيانة مكوّناته

أعرب عدد من البحّارة الناشطين بميناء الصيد البحري بطبرقة من ولاية جندوبة عن قلقهم المتزايد من تردي البنية التحتية للميناء، وغياب أشغال النظافة والصيانة التي تحتاجها جملة من مكونات الميناء، فضلا عمّا يتهدد بعض البنايات من مخاطر الانهيار بعد ظهور تشققات طالت الجدران كما الاعمدة.



واعتبر عدد من البحارة، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان انتشار الاوساخ وتكدسها داخل الميناء وما تخلفه من روائح كريهة، وتكدس الرمال في مدخل الميناء، وعدم تهيئة المقرات على غرار فضاء عرض الأسماك، وعدم توفر فضاء يحمي البحارة من الامطار شتاء والحر صيفا، وتعطّل رافعة المجبد بسبب عدم توفر قطاع الغيار، وعدم معالجة مديونية البحارة وتراكمها منذ سنوات، كلّها عوامل اثّرت على نشاطهم وحالت دون قدرتهم على الإنتاج والوفاء بالتزاماتهم العائلية والمالية.





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واعتبر عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة طبرقة-عين دراهم، محمد اليحياوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن وضعية الميناء تتطلّب تدخّلا فوريا لإنهاء معاناة البحارة وتوفير الظروف الملائمة لنشاطهم وديمومته، مؤكدا أنّ التنسيق جار مع السلطات المحلية والجهوية والمركزية بهدف إيجاد حلول ناجعة لمعالجة الاخلالات التي سجلها في زيارة قام بها مطلع هذا الأسبوع الى الميناء في إطار دوره الرقابي.

من جهتها، نفت بلدية طبرقة، عبر المكلّف بتسييرها، علاقتها بنظافة الميناء الذي هو من مشمولات وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري المكلفة بالإشراف على هذا المرفق.



وتعد سواحل طبرقة الممتدة على نحو 27 كيلومترا من أكثر المناطق الساحلية ثراء بالأسماك المقدرة بنحو 20 الف طن، وتنتج سنويا نحو 860 طنّا من الأسماك البحرية المتنوعة، وفق المدير الجهوي لوكالة الاستثمارات الفلاحية بجندوبة عبد الحكيم الراجحي الذي أبرز أنّ تقادم اسطول الصيد البحري الذي يعدّ 145 مركبا منها 122 مركب صيد ساحلي، وتفاقم مديونية البحارة اثّر على الإنتاج وعدد أيام العمل التي لا تتجاوز 120 يوما في السنة فيما اقتصر الاستثمار على بعض التوسعات لبعض المشاريع القائمة، مقترحا في هذا الصدد العمل على تجديد الاسطول بواسطة احداث خط تمويل خاص بمنظومة الصيد البحري وتأهيل الميناء بما يضمن الاقبال على الصيد والإنتاج.

