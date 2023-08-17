صفاقس :إنجاز المشاريع على مستوى مندوبية صفاقس 1 وصفاقس2بلغت نسبة مائة بالمائة/تصريح

عبر المندوب الجهوي للتربية صفاقس2، منير دمق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال الإحتفال باليوم الجهوي للعلم بصفاقس، الذي انتظم امس الأربعاء بمقر الولاية، عن الامل ألا تكون للجهة إشكاليات على مستوى التجهيزات والبناءاتفي أفق سنة 2026، مشيرا إلى أن "إنجاز المشاريع على مستوى مندوبية صفاقس 1 وصفاقس2، قد بلغت نسبة مائة بالمائة ومن المنتظر أن تكون جاهزة في 15 سبتمبر القادم".



كما اشار الى وجود برنامج إستشرافي لبعض المعتمديات ذات النمو الديمغرافي الكبير، حتى نتفادى النقائص المسجلة بها ، وتكون المؤسسات التربوية جاهزة في غضون سنة 2026، لإستقطاب التلاميذ والأسلاك التربوية، من حيث التجهيزات والبناءات .

وبخصوص الإستعدادات للموسم الدراسي 2024/2023، ذكرالمندوب الجهوي ، "أنه بالتنسيق مع السلط المركزية، تم خلال شهر جوان المنقضي ، بعديد الزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية لتحديد النقائص"، لافتا إلى أن الحلول لدرء النقائص المسجلة مثل الماء الصالح للشراب والوحدات الصحية والتجهيزات والبناءات، بصدد التفعيل حتى نكون جاهزين على مستوى مختلف المراحل التعليمية من إبتدائي وإعدادي وثانوي.



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من جهته، إعتبر المندوب الجهوي للتربية صفاقس1، محمد بن جماعة، أن "محافظة جهة صفاقس على الريادة والتميز في مجال التعليم لمدة عقود، يترجم ثقة العائلات في المدرسة العمومية".

وأرجع بن جماعة، تألق ولاية صفاقس في مجال التعليم وتصدرها المراتب الأولى وطنيا ، إلى أربعة عوامل أساسية اولها أن ولاية صفاقس تزخر بالكفاءات التربوية والبيداغوجية، وثانيها الدافع الذاتي للتعلم، في حين يتمثل العامل الثالث في مكانة المدرسة العمومية في الوعي الجماعي، اما العامل الرابع فيتمثل وفق تقديره في ثراء الحياة المدرسية وانفتاحها على كل المنظمات الوطنية والهياكل العمومية والتظاهرات الثقافية.

;قال المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، حبيب البلغوثي، " إن تصدر ولاية صفاقس لمدة عقود المرتبة الأولى وطنيا على مستوى النتائج في مختلف المستويات التعليمية، يعكس إيلاء جهة صفاقس وأسرها أهمية قصوى للعلم وثقافة الإمتياز وتصدر المراتب الأولى والمشرفة في كل المستويات التعليمية من إبتدائي وإعدادي وثانوي وعالي مما يسهل لجهة صفاقس الانخراط في النسيج الاقتصادي"، داعيا إلى ضرورة توفير الرعاية والتأطير اللازمين لالتلاميذ والعمل على تجاوز عديد النقائص في مجال البنية الأساسية والإطارات التربوية.

يذكر ان الإحتفال باليوم الجهوي للعلم بصفاقس، قد تم بحضور عدد من نواب الشعب، والاطارات التربوية، وممثل عن جامعة صفاقس، وممثل عن الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، وعدد من الإطارات الأمنية والعسكرية وممثلي المنظمات الوطنية والاطارات الجهوية والاولياء والتلاميذ المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية.



