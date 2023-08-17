تونس تفوت سنويا عائدات تصدير الى السوق الروسية تقارب 62 مليون دولار

ناهزت الفرص التصديريّة غير المستغلة، من قبل تونس، على مستوى السوق الروسية نحو 62 مليون دولار في وقت زادت فيه واردات تونس من هذه الوجهة بنسبة قاربت 162 بالمائة الى موفي جويلية 2023 .



صدرت هذه البيانات، خلال جلسة عمل عقدها، الخميس بتونس، مسؤولون من مركز النهوض بالصادرات مع وفد يمثل الغرفة التونسيّة الروسيّة للتجارة والصناعة والسياحة، لبحث سبل دعم التعاون المثمر والشراكة بين المركز والغرفة.





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واكد المركز في بيان اصدره، عقب اللقاء، ان هذه المباحثات، التي اشرف عليها رئيس مدير عام المركز، مراد بن حسين، ورئيسة الغرفة، رومنكوك كريستنا، تهدف الى تيسير نفاذ المنتوجات البحرية إلى السّوق الروسيّة، لاسيّما، عبر تبسيط إجراءات التسجيل على المنصّات الالكترونيّة.



وطرح المشاركون، خلال الجلسة، الصعوبات التي يواجهها المصدّرون عند النفاذ إلى السوق الروسيّة في علاقة بالدفع واللوجستيك ولوائح الغذاء والصحة النباتيّة.



وشارك في اللقاء كل من الكاتب العام للغرفة التونسية الروسية للتجارة والصناعة والسياحة محمّد علي الورتاني، وممثل عن وزارة الفلاحة بجمهورية روسيا الفدراليّة، مكسيم كاشوك، الى جانب مديرة الممثليّة التجاريّة للمركز بموسكو، هالة الحناشي.



و ارتفعت صادرات تونس الى روسيا خلال الأشهر السّبعة الأولى من سنة 2023، بنسبة 61 بالمائة وزادت عائداتها من 7ر22 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022 إلى 6ر36 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية.



وشكلت قطاعات الصّناعات الغذائية الزراعية والصّناعات المختلفة والصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة 97 بالمائة من الصادرات التونسية نحو روسيا خلال سنة 2022.



وارتفعت صادرات قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 5ر27 بالمائة لتتحول فيمتها من 8ر9 مليون دينار في 2021 إلى 5ر12 مليون دينار خلال سنة 2022 في حين انخفضت صادرات قطاعي المنتجات الفلاحية بنسبة 9ر5 بالمائة .



وتصدر تونس الى روسيا المراكب الترفيهيّة والشراعية الرياضيّة بـ 55ر9 بالمائة وأجهزة ترشيح الزيوت المعدنية والوقود بـ 11ر8 بالمائة بالإضافة إلى مواد غذائية على غرار الكسكسي وزيت الزيتون والطماطم الطازجة والمجمّدة والحلويّات.



