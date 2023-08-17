مهرجان قرطاج الدولي 2023: يسرى محنوش تطرب جمهور قرطاج وتثبت أنها أيقونة في تونس والوطن العربي

اعتلت الفنانة التونسية والعربية يُسرى محنوش مساء أمس ركح مهرجان قرطاج الدولي في دورته 57 (14 جويلية - 19 أوت 2023)، وهي المرّة الخامسة التي تؤثث فيها سهرات هذا المهرجان، لكن هذه المصافحة لها مع الجمهور تميّزت بإعلان إدارة المهرجان عن نفاد تذاكر العرض منذ أيام ممّا ضاعف من حجم مسؤوليتها في إنجاح العرض فنيا لإسعاد عشاقها ومحبيها.



وقد اختارت هذه الفنانة أغاني حفلها بعناية فائقة حيث راوحت فيه بين الأغاني الطربية والأغاني الصوفية إلى جانب أداء باقة غنائية من رصيدها الخاص.





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مصحوبة بفرقة موسيقية متكاملة العناصر يقودها المايسترو عبد الباسط بلقايد، مع شريط فيديو عُرض على الشاشة الخلفية للركح يوثّق لظهورها الأول في منوعة تونسية ينشطها الراحل نجيب الخطاب ولم تتجاوز حينها سنواتها الست، علاوة على مقتطفات من أهم حفلاتها ولقاءاتها بكبار النجوم أهمهم الراحل الكبيروديع الصافي، اختارت يُسرى محنوش أن تستهلّ حفلها بنسق عال، فأدت الأغنية العراقية "ميحانة" التي أحبها الجمهور العربي بصوتها وصنعت شهرتها زمن مشاركتها في برنامج المواهب "ذي فويس ".



واختارت يسرى محنوش في الجزء الأوّل من الحفل، أن تؤدّي أغانٍ شرقية إيقاعية وطربية منها ما هو من إنتاجها الخاص، فغنّت مقطع "حبيب آمالي يا غالي" من أغنية "في يوم وليلة" لوردة الجزائرية و"أحب اسمك" و"بفكّر فيك" و"يا جبل" (جنيريك الدراما التلفزيونية التونسية "جبل الأحمر").



وانتظر الجمهور الجزء الثاني من السهرة بشوق ليستمتع بالإيقاعات التونسية، فكان له ما أراد إذ أغدقت عليه يسرى محنوش بباقة من أغانيها منها بالخصوص "أحيت" و"خديجة" و"زينوبة" و"خديجة" و"أنا طال صبري" و" يا روحي ويا دادة".

وأفردت يسرى محنوش مساحة خاصة من زمن الحفل لتأدية مجموعة من الأغاني الصوفية والتراثية على غرار "يا بلحسن يا شاذلي" و"يا للا جيتك بدخيل" و"نغارة"، فأطلقت العنان لصوتها الشجي ونفَسها الطويل لتردّد المقاطع الغنائية بأحاسيس مرهفة وحضور ركحي مميّز، ثمّ تُعيد تكرار المقطع مرّات ومرّات انسجاما مع شدة تفاعل الجمهور.

وللإشارة فقد كانت الإطلالة الأولى للفنانة يُسرى محنوش على ركح المسرح الروماني بقرطاج في صائفة 2016 في اختتام الدورة 52 من مهرجان قرطاج الدولي حيث أمّنت بمفردها سهرة فنية وجماهيرية ناجحة، وهو ما مكّنها فيما بعد من تأمين سهرة في الاحتفال الوطني بعيد المرأة ضمن هذا المهرجان في دورته 54 (2018). وقبل ذلك كانت لها إطلالتان في سهرة مشتركة على ركح هذا المسرح العريق سنتي 2008 و2013.

وتمتلك يُسرى محنوش رصيدا غنائيا ثريا. صدرت لها منذ سنة 2014 أربع أغان مصورة هي "أيوه فاكراك" و"بفكر فيك" و"أسكت بس" إلى جانب أغنية"بنهار" وغيرها من الأغاني التي أحبها الجمهور وحفظها عن ظهر قلب ممّا مكنها من نقش اسمها باحرف من ذهب وكسب مكانة كبرى في الساحة الغنائية العربية.

وقد ذاع صيتها في الوطن العربي لأول مرة سنة 2007 تزامنا مع مشاركتها في برنامج "سوبر ستار" وحلت في المركز الثالث عربيا. أدت يسرى محنوش أغان ثنائية مع كل من الفنان فادي عبد الخالق والفنان كاظم الساهر.