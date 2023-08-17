المنستير: تكريم أكثر من 80 طالبا وتلميذا من المتفوقين في الدراسة والأنشطة الثقافية والرياضية في يوم العلم الجهوي

شهد يوم العلم الجهوي، الذي نظمته ولاية المنستير، مساء أمس الأربعاء، بقصر العلوم بالمنستير، تكريم أكثر من 80 من التلاميذ والطلبة الذين تفوقوا في الامتحانات الوطنية أو الأنشطة الثقافية والرياضية.



ووقع تكريم 18 من التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا دورة 2023 من بينهم ثمانية تلاميذ متحصلين على أفضل معدلات على المستوى الجهوي وهم ياسين سفطة من المعهد النموذجي بالمنستير في شعبة الرياضيات متحصل على معدل 19.08، وريان غديرة من المعهد النموذجي من شعبة العلوم التقنية بمعدل 18.79، ونور ناجية سليم من المعهد النموذجي في شعبة العلوم التجريبية متحصلة على معدل 18.7، ومن شعبة العلوم الإعلامية كلّ من محمّد أمين الزواي من معهد البقالطة وعلي الغضاب من معهد سعيد أبي بكر المتحصل كل منها على معهد 18.25 ، ووجدان شوشان من معهدد المكنين 3 من شعبة الاقتصاد والتصرف المتحصلة على معدل 17.43، وتسنيم بن شقية من معهد بورقيبة شعبة الرياضة بمعدل 17.16.

وشمل الاحتفاء استبرق حيدوري من المدرسة الإعدادية النموذجية التي تحصلت في امتحان ختم التعليم الأساسي على معدل 18.18، وشهد الهيشري من المدرسة الإبتدائية الخاصة الامتياز المتحصلة على أفضل معدل جهوي في امتحان الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية 19.05.



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كما شمل التكريم 14 من المتفوقين في الأنشطة الثقافية من بينهم المدرسة الإعدادية مفيدة بورقيبة لحصولها على الجائزة الثانية وطنيا للتنشيط الثقافي بالمدارس الإعدادية والمعاهد، ومعهد بورقيبة بالمنستير المتحصل على جائزة التميز في الملتقى الوطني للموسيقي بالمدارس الإعدادية والثانوية، وسناء الزراد من المندوبية الجهوية للتربية المتحصلة على المرتبة الثانية لأفضل مشرف متميز في مسابقة تحدي القراءة العربي، والتلميذة إسراء بن علي من المدرسة الإبتدائية عبد الله الزناد المتحصلة على أفضل رسم تشكيلي في الملتقى الوطني للصورة والسينما والفنون التشكيلية.

كما تم الاحتفاء بـ 39 من المتفوقين في الأنشطة الرياضية من بينهم فريق تناوب المدرسة الإبتدائية الجمهورية بصيادة لحصوله على 12 ميدالية ذهبية، علاوة على تكريم 11 طالبا وطالبة من المتفوقين خلال السنة الجامعية 2022-2023 من بينهم رانية قروز المتصلة على معدل 16.79 في الإجازة في البيولوجيا الطبية من المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير، ومحمّد الناصر الزينة المتحصل على معدل 16.32 في شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى في الرياضيات والفيزياء من المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير.

وبالمناسبة، اكد والي المنستير المنذر بن سيك علي على أهمية العلم للنجاح اقتصاديا والارتقاء اجتماعيا مبرزا أهمية مشروعي المجلس الأعلي للتربية والإصلاح التربوي ومحاوره والذي من شأنه المساهمة في تجويد التربية وبناء مجتمع العلم والمعرفة.

وذكر من جهته نائب رئيس جامعة المنستير، كمال شرادة، أنّ نسبة النجاح العامة في التعليم العالي بولاية المنستير بلغت 76.5 في المائة كما أكد المندوب الجهوي للتربية بالمنستير الحبيب الحدادي أنّ الجهة حققت نتائج متميزة خلال السنة الدراسية 2022-2023.