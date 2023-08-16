توقعات أصحاب المؤسسات المعملية بتطور الاستثمار تتقلص الى نسبة 9 بالمائة في السداسي الثاني من 2023 (معهد الاحصاء)

تقلّصت توقعات أصحاب المؤسسات المعملية بتطور الاستثمار في القطاع الى نسبة 9 بالمائة، خلال السداسي الثاني من سنة 2023، مقابل 13 بالمائة في السداسي الأول من سنة 2023، وفق ما أظهرته نتائج مسح سبر آراء رؤساء المؤسسات الخاصة في الصناعات المعملية، نشره المعهد الوطني للاحصاء، الأربعاء.



وبيّنت نتائج سبر الآراء، الذي أنجز في شهر ماي 2023، تراجع آراء رؤساء مؤسسات الصناعات المعملية الخاصة، خلال السداسي الثاني لسنة 2023، بخصوص ترقب تطور الاستثمار في قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور إلى 5 بالمائة، مقابل 31 بالمائة في السداسي الأول من 2023.





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وأشارت نتائج المسح، الذي شمل عينة من 1000 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات المعملية، إلى غياب أي توقّعات لأصحاب هذه المؤسّسات لتطوّر الاستثمار في الصناعات الكيميائة (0 بالمائة في السداسي الثاني من سنة 2023 مقابل 22 بالمائة خلال السداسي الأول من 2023)، وتراجعت الآراء، كذلك، بخصوص الاستثمارات في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية من 41 بالمائة الى 21 بالمائة.



وأبدى، في المقابل، أصحاب المؤسسات المعملية آراء متفائلة بشأن مستوى الاستثمار في بعض القطاعات الأخرى على غرار قطاع صناعة النسيج والملابس والجلد (من 14 بالمائة الى 18 بالمائة) وقطاع الصناعات الغذائية والفلاحية (من رصيد آراء سلبي بنسبة 10- بالمائة الى 6 بالمائة).



وقد أبرزت النتائج، كذلك، استقرار نسبيا في آراء أصحاب مؤسّسات الصناعات المعمليّة بشأن تطوّر الاستثمار المسجل خلال السداسي الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع السداسي الثاني من سنة 2022، حيث مر رصيد الآراء من 16 بالمائة إلى 15 بالمائة.