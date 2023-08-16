الرصد الجوي يتحرى هلال صفر بعد غروب شمس الاربعاء وسط معطيات عن صعوبة رصده فلكيا

يجري المعهد الوطني للرصد الجوّي عمليّة رصد هلال صفر لسنة 1445 هجري بعد غروب شمس، الأربعاء 16 أوت 2023، الموافق لـ29 محرم 1445 هجري، لكن الرؤية لن تكون ممكنة فلكيا.



وبين المعهد في بلاغ نشره على موقعه أن الاقتران المركزي يحدث بين الشمس والقمر، وفق الحسابات الفلكية، يوم الأربعاء 16 أوت 2023 على الساعة العاشرة صباحا و38 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس.

وأكّد المعهد أنّه بالاعتماد على المعطيات الفلكية لا يمكن رؤية هلال شهر صفر بعد غروب شمس، الأربعاء، ويمكن رؤيته يوم، الخميس، بداية من الساعة 1 و41 دقيقة حسب التوقيت المحلي وذلك انطلاقا من وسط أمريكا الشمالية وشرق المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب.