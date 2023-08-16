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نقل عبد الحميد الجلاصي للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية ‎

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 11:42 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أكدت الاربعاء 16 أوت، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة دليلة مصدق تدهور الحالة الصحية لعبد الحميد الجلاصي مشيرة الي انه يعاني من أوجاع على مستوى الكلى.
وأشارت دليلة مصدق الي ان الجلاصي تم نقله الي المستشفى في 3 مناسبات آخرها يوم أمس مرجحة خضوعه لتدخل جراحي بعد صدور نتائج الفحوصات.
وعبرت دليلة مصدق عن اسفها لتواصل ايقاف الجلاصي وبقية الموقوفين دون وجود ما يدينهم منذ فيفري الماضي مشيرة الي انه سيتم النظر يوم غد الخميس في مطلب افراج للموقوفين اضافة الي انه يوم 21 أوت تنتهي مدة الاحتفاظ الاولى ب6 أشهر.


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