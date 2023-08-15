سيدي بوزيد: فرق مراقبة من الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

حجز فريق مراقبة من الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بإحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد وذلك في إطار مراقبة السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، وفق المكلف بتسيير الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد يوسف حمدوني.



وبيّن حمدوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنتجات غير الصالحة للاستهلاك المحجوزة تتمثل في 462 علبة "ياغورت" مخزنة في ظروف غير صحية، وكمية من الحليب الرايب مجهولة المصدر، والتي ستقوم مصالح الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد بما يستوجب قانونا لاتلافها.





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وذكر أن فرق المراقبة الصحية للإدارة الجهوية للهيئة قد نفّذت خلال الأسبوع الفارط 154 معاينة، وسجلت 48 مخالفة صحية، ونفذت حملة مشتركة لمراقبة المخابز مع الإدارة الجهوية للتجارة والمصالح الامنية أسفرت عن حجز 104 قنطارات من الفرينة ورفع 4 مخالفات صحية.