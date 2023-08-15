حسان الدوس يفتتح مهرجان سليانة الدولي ويمتع الجمهور غناء ورقصا لأكثر من ساعتين

بزي مميز كعادته، وبأسلوبه المتفرد، أطل الفنان صاحب الصوت الأوبرالي حسان الدوس ليلة أمس الاثنين بمعهد 2 مارس 1934 بمدينة سليانة على جمهور مهرجان سليانة الدولي في افتتاح دورته السادسة والأربعين.
حفل الافتتاح الذي حضره والي سليانة، وليد العباسي، والمعتمدة الأولى وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية استهله الفنان بأغنية" يا وليدي" ليقدم إثرها باقة من الأغاني المتنوعة "قصتي في الحب" وغمضت عيني" و"قطوسة الرماد" لمدة أكثر من ساعتين ونصف فيما ردد أغنية الشهيرة "طاير طاير" لأكثر من مرة بطلب من الجماهير التي حضرت من مختلف الشرائح العمرية واستمعت ورقصت طيلة العرض.
وأكد الفنان حسان الدوس في تصريح ل"وات" أنه للمرة الثانية يحيي سهرة على ركح مهرجان سليانة الدولي وسط تفاعل كبير من الجماهير خاصة أنه خير أن يعتمد العرض على الصوت حيث ردد أغنيات لعبد الحليم وماجدة الرومي عكس عرض سنة 2018 الذي كان يعتمد على الرقص وهو تحد أراد منه التغيير للأحسن على حد تعبيره.
حفل الافتتاح الذي حضره والي سليانة، وليد العباسي، والمعتمدة الأولى وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية استهله الفنان بأغنية" يا وليدي" ليقدم إثرها باقة من الأغاني المتنوعة "قصتي في الحب" وغمضت عيني" و"قطوسة الرماد" لمدة أكثر من ساعتين ونصف فيما ردد أغنية الشهيرة "طاير طاير" لأكثر من مرة بطلب من الجماهير التي حضرت من مختلف الشرائح العمرية واستمعت ورقصت طيلة العرض.
وأكد الفنان حسان الدوس في تصريح ل"وات" أنه للمرة الثانية يحيي سهرة على ركح مهرجان سليانة الدولي وسط تفاعل كبير من الجماهير خاصة أنه خير أن يعتمد العرض على الصوت حيث ردد أغنيات لعبد الحليم وماجدة الرومي عكس عرض سنة 2018 الذي كان يعتمد على الرقص وهو تحد أراد منه التغيير للأحسن على حد تعبيره.
و أشار الدوس الى أن جماهير ولاية سليانة يستحقون مسرح هواء طلق مضيفا أنه سيقدم قريبا عرضا بالجهة عائداته موجهة لقرية أطفال "أس.أو.أس" سليانة.
وأوضح مدير الدورة أنه تم اختيار معهد 2 مارس 1934 وتجهيزه بتقنيات متطورة في ظل غياب مسرح هواء طلق بالجهة. وطالب عدد من الحاضرين في تصريحات متطابقة ل"وات" وزارة الشؤون الثقافية بضرورة إنجاز مسرح هواء طلق بالجهة لتمكينهم من حقهم في "فضاء لائق للعروض كسائر الولايات المجاورة".
من جهته، قال مدير المهرجان الحبيب التاغوتي إن البرمجة ثرية ومتنوعة حيث تشمل عروضا لكل من حسان الدوس ومرتضى ونوردو وآية دغنوج. كما يتضمن البرنامج عدة عروض صوفية منها "الطريزة" و الزيارة" وعرض مسرحي لسماح الدشراوي. وكانت هيئة التنظيم خصصت عرض ماقبل الافتتاح للأطفال أقيم أول أمس بساحة الفنون لمزيد الترويج لبقية فعاليات المهرجان.
من جانبه أفاد المندوب الجهوي للثقافة ماهر النصري "وات" أن فصل الصيف، بما يقام خلاله من فعاليات، يعد المتنفس الوحيد لمتساكني الجهة في ظل غياب مواطن الترفيه لذلك حرصت مصالح المندوبية على أن تقام بجميع المعتمديات مهرجانات بعروض مختلفة لافتا الى أن ولاية سليانة تضم مهرجانين دوليين بكل من مدينتي سليانة ومكثر.
وتتواصل فعاليات الدورة 46 من مهرجان سليانة الدولي إلى غاية يوم 21 أوت الجاري حيث تختتم بعرض "الزيارة" لسامي اللجمي.
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