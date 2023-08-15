حسان الدوس يفتتح مهرجان سليانة الدولي ويمتع الجمهور غناء ورقصا لأكثر من ساعتين

بزي مميز كعادته، وبأسلوبه المتفرد، أطل الفنان صاحب الصوت الأوبرالي حسان الدوس ليلة أمس الاثنين بمعهد 2 مارس 1934 بمدينة سليانة على جمهور مهرجان سليانة الدولي في افتتاح دورته السادسة والأربعين.



حفل الافتتاح الذي حضره والي سليانة، وليد العباسي، والمعتمدة الأولى وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية استهله الفنان بأغنية" يا وليدي" ليقدم إثرها باقة من الأغاني المتنوعة "قصتي في الحب" وغمضت عيني" و"قطوسة الرماد" لمدة أكثر من ساعتين ونصف فيما ردد أغنية الشهيرة "طاير طاير" لأكثر من مرة بطلب من الجماهير التي حضرت من مختلف الشرائح العمرية واستمعت ورقصت طيلة العرض.

وأكد الفنان حسان الدوس في تصريح ل"وات" أنه للمرة الثانية يحيي سهرة على ركح مهرجان سليانة الدولي وسط تفاعل كبير من الجماهير خاصة أنه خير أن يعتمد العرض على الصوت حيث ردد أغنيات لعبد الحليم وماجدة الرومي عكس عرض سنة 2018 الذي كان يعتمد على الرقص وهو تحد أراد منه التغيير للأحسن على حد تعبيره.



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