المرصد الوطني للفلاحة: تراجع صادرات منتوجات الصيد البحري ب 3ر0 بالمائة من حيث الكمية و 7ر2 بالمائة من حيث القيمة

بلغت صادرات منتوجات الصيد البحري، حوالي 87ر12 الف طن خلال شهر ماي 2023، بقيمة 253 مليون دينار، مقابل 91ر12 الف طن، بقيمة 260 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2022، مسجلة تراجعا ب 3ر0 بالمائة من حيث الكمية، وانخفاضا ب 7ر2 بالمائة من حيث القيمة.



ووقع تسجيل تراجع طفيف في معدل الاسعار عند التصدير، وفق معطيات صادرة، الثلاثاء، عن المرصد الوطني للفلاحة، الى موفى شهر ماي 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، من 1ر20 د/كلغ الى 6ر19 ج/كلغ، ويعود ذلك اساسا الى تراجع اسعار الرخويات.

وتتمثل اهم الاصناف المصدرة في الاسماك والقشريات والمصبرات وشبه المصبرات.



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وتوزعت الصادرات التونسية، وفق ذات المصدر، على 39 وجهة، حيث احتلت ايطاليا المرتبة الاولى من حيث قيمة الصادرات (4ر35 بالمائة) تليها ليبيا (3ر19 بالمائة ) ثم الامارات (6ر12 بالمائة ) واسبانيا (7ر10 بالمائة ).



وبلغت واردات منتوجات الصيد البحري، الى موفى شهر ماي لسنة 2023، حوالي 8ر28 الف طن، بقيمة 5ر165 مليون دينار، مقابل 26 الف طن بقيمة 150مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وسجلت الواردات زيادة ب 8ر10 بالمائة من حيث الكمية، وارتفاعا ب 3ر10 بالمائة من حيث القيمة، كما سجلت معدلات الاسعار على مستوى التوريد استقرارا مقارنة بسنة 2022، (7ر5 د/كلغ).

وتتوزع نسبة كمية الواردات حسب استعملات التصنيع، ب 75 بالمائة بالنسبة لتصنيع (تن مجمد وانشوة) وتزويد السوق 10 بالمائة والتسمين 15 بالمائة.

وسجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري، الى موفى شهر ماي لسنة 2023، فارقا ايجابيا، حيث بلغ 5ر87 مليون دينار، مقابل 110 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، مسجلا بذلك تراجعا ب 5ر20 بالمائة.

