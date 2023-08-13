طبربة: عقد الجلسة التمهيدية للشركة الاهلية النسائية "كادحات"

واكد الزاهي في تصريح ل(وات)، ان هذا التاسيس الجديد مبني اساسا على الشراكة بين الدولة والمواطن والتي تتوج بتوفير مواطن شغل وعمل لائق وتنمية حقيقية وفقا للإرادة الجماعية للأهالي و تماشيا مع حاجيات مناطقهم و خصوصياتها وتكريس حق العاملات الفلاحيات في النفاذ الى الاراضي الفلاحيةالدولية ، مشيرا الى ان العاملات الفلاحيات اللواتي يمثلن 80 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية، 4 بالمائة منهن فقط يمتلكن اراضي فلاحية.واشار الى ان دور الدولة في هذه الشركات سيقتصر على المرافقة والمتابعة والتاطير عند الاشكاليات وسلطة القرار لمؤسسي الشركات والمنضوين ضمنها، بعيدا عن اللغط الكبير حول رقابة مؤسسات الدولة على الشركات الاهلية وهي رقابة بعدية للتأكد من مدى تطبيق الشركة للقانون .واضاف ان الوزارة اخذت على عاتقها مرافقة ومساندة وتأطير أهالينا في كافة جهات الجمهورية لانشاء الشركات الاهلية لأنها تمثل بديلا تنمويا حقيقيا نابعا من إرادة المواطن نفسه يمكّن من تحقيق التنمية لكافة الجهات والعيش الكريم للتونسيين والتونسيات.وحضر في الجلسة التمهيدية للشركة الاهلية المحلية كل من مستشارة وزير الشؤون الاجتماعية تركية الشائبي والمكلف بملف الشركات الأهلية بالوزارة وسيم العبيدي ومؤسساتها، وعدد من النساء من الوسط الريفي من المعتمديات المذكورةوكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اشرف اليوم الاحد بمنطقة برج التومي بطبربة التابعة لولاية منوبة على تأسيس هذه الشركة التي ستُعهدُ لها مهمّة التصرّف في عقار تابع للأراضي الدولية، ، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية.