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مباراة ودية: هزيمة النادي الافريقي أمام مستقبل المرسى بنتيجة 3 - 1

Publié le Samedi 12 Août 2023 - 21:44 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فاز مستقبل المرسى على النادي الافريقي 3~1اليوم السبت في مباراة ودية احتضنها مركب الحديقة أ ضمن استعدادات الفريقين لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
ويستهل النادي الافريقي الأسبوع القادم مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 بمواجهة اتحاد بن قردان خارج ميدانه، لحساب منافسات المجموعة الأولى، فيما يلتقي مستقبل المرسى خارج ميدانه هو الآخر بالترجي الرياضي التونسي لحساب منافسات المجموعة الثانية.


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