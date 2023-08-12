مباراة ودية: هزيمة النادي الافريقي أمام مستقبل المرسى بنتيجة 3 - 1

فاز مستقبل المرسى على النادي الافريقي 3~1اليوم السبت في مباراة ودية احتضنها مركب الحديقة أ ضمن استعدادات الفريقين لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
ويستهل النادي الافريقي الأسبوع القادم مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 بمواجهة اتحاد بن قردان خارج ميدانه، لحساب منافسات المجموعة الأولى، فيما يلتقي مستقبل المرسى خارج ميدانه هو الآخر بالترجي الرياضي التونسي لحساب منافسات المجموعة الثانية.
ويستهل النادي الافريقي الأسبوع القادم مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 بمواجهة اتحاد بن قردان خارج ميدانه، لحساب منافسات المجموعة الأولى، فيما يلتقي مستقبل المرسى خارج ميدانه هو الآخر بالترجي الرياضي التونسي لحساب منافسات المجموعة الثانية.
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