مباراة ودية: هزيمة النادي الافريقي أمام مستقبل المرسى بنتيجة 3 - 1

فاز مستقبل المرسى على النادي الافريقي 3~1اليوم السبت في مباراة ودية احتضنها مركب الحديقة أ ضمن استعدادات الفريقين لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ويستهل النادي الافريقي الأسبوع القادم مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 بمواجهة اتحاد بن قردان خارج ميدانه، لحساب منافسات المجموعة الأولى، فيما يلتقي مستقبل المرسى خارج ميدانه هو الآخر بالترجي الرياضي التونسي لحساب منافسات المجموعة الثانية.