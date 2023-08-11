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المهدية : حجز مواد غذائية أساسية معدة للتهريب إلى القطر الليبي والاحتفاظ بصاحب المستودع

صورة توضيحية
Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 23:00 قراءة: 0 د, 38 ث
      
حجزت الوحدات الأمنية بمنطقة المهدية، مساء الجمعة، مواد غذائية أساسية معدة للتهريب إلى القطر الليبي، وفق ما أكدته مصلحة الاتصال بولاية المهدية لـمكنب "وات".
وتضمنت المحجوزات، التي جرى ضبطها بأحد المستودعات بمنطقة قصور الساف، 700 كلغ من مادة الفارينة و680 كلع من السميد المعدمين.
وتضمن المحجوز، أيضا، 4 أطنان من مادة الكسكسي و300 كلغ من العجين الغذائي كانت جميعها مخفية على متن شاحنة قصد تهريبها إلى ليبيا.
وتمكن أعوان الأمن، من ضبط 750 كلغ من السكر المدعم و500 لتر من الزيت المدعم مخبأة بأحد بصهريج إلى جانب كميات هامة من الحلويات والمرطبات منتهية الصلوحية.
...

وأفضت عملية المداهمة، التي نفذت بعد استشارة النيابة العمومية وبحضور المصالح الجهوية للتجارة، إلى حجز الشاحنة وكل المواد المذكورة.
وأكد نفس المصدر أن الوحدات الأمنية احتفظت بصاحب المستودع من أجل المضاربة والتهريب والاحتكار.


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