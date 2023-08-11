كأس الملك سلمان للأندية العربية: النصر السعودي يواجه مواطنه الهلال غدا في المشهد الختامي

يواجه النصر السعودي مواطنه الهلال غدا السبت في المباراة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم وذلك على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف بالسعودية.



ويتطلع النصر بقيادة هدافه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحصد لقبه الأول في البطولة فيما يسعى الهلال حامل لقب نسختي 1994 و1995 لتعزيز رصيده من الألقاب.

واستهل النصر مشواره بالتعادل مع مواطنه الشباب بلا أهداف قبل أن يفوز على الاتحاد المنستيري برباعية لهدف ثم حجز بصعوبة مقعدا في الدور ربع النهائي بعد التعادل مع الزمالك بهدف لمثله.



...



وفي الأدوار الإقصائية، لعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، دورا رئيسا في بلوغ فريقه النهائي، بإقصاء الرجاء المغربي حامل اللقب من ربع النهائي بفوزه عليه بثلاثية لهدف، ثم سجل رونالدو هدفا متأخرا من علامة الجزاء أمام الشرطة العراقي، ليتصدر ترتيب الهدافين بـ4 أهداف.

ويعول النصر، الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي لويس كاسترو، على المهاجم السنغالي ساديو ماني، فضلا عن لاعبي الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، بينما سيفتقد لخدمات مدافعه عبدالله مادو بداعي الإصابة.

في المقابل، كانت بداية الهلال في البطولة أكثر تعثرا، حيث تعادل مع أهلي طرابلس الليبي دون أهداف، ثم خسر من السد القطري بهدفين لثلاثة في الدقيقة الأخيرة.

واحتاج فريق المدرب البرتغالي خورخي جيسوس للاعبيه الجديدين الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش، للفوز على الوداد المغربي بهدفين لهدف وضمان التأهل.

وفي ربع النهائي، لم يجد الهلال صعوبة في تخطي مواطنه الاتحاد، ثم أقصى مواطنه الآخر الشباب بثلاثية لهدف في نصف النهائي، رغم اكماله المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 عقب طرد حارسه عبدالله المعيوف الذي سيكون موقوفاً في النهائي.



