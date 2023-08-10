سير العمل الحكومي وندرة مواد استهلاكية ابرز محاور لقاء رئيس الدولة برئيس الحكومة

مثل سير العمل الحكومي وغلاء الاسعار و ندرة مواد استهلاكية اساسية ابرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، لرئيس الحكومة أحمد الحشاني.وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ، انه وقع التطرق بصفة خاصة، إلى الغلاء الفاحش لأسعار عديد المواد الأساسية وندرة بعضها أو سحبها تماما من الأسواق، فضلا عن التعطيل المتعمّد لأبسط مصالح المواطنين كرفض استخراج مضامين ولادة بحجة نفاد المطبوعات أو رفض إبرام عقود قران في عديد البلديات.وأكد رئيس الدولة ضرورة تحميل كل مسؤول مسؤولياته وتفكيك الشبكات التي تتخفى وراء الستار وتسعى لتأجيج الأوضاع الاجتماعية، مشددا على أن للدولة الوسائل القانونية لملاحقة أي جهة تحاول المسّ بحقوق المواطنين.