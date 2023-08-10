رئيس الجمهورية يكرم المتفوقين في المناظرات والشهادات والامتحانات الوطنية بمناسبة يوم العلم

كرّم رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس بمناسبة إحياء يوم العلم عددا من المتفوقين في المناظرات والشهادات والامتحانات الوطنية اعترفا بالمجهودات التي بذلوها في دراستهم.



الجائزة الوطنية المخصصة لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية:





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