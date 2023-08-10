رئيس الجمهورية يكرم المتفوقين في المناظرات والشهادات والامتحانات الوطنية بمناسبة يوم العلم

كرّم رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس بمناسبة إحياء يوم العلم عددا من المتفوقين في المناظرات والشهادات والامتحانات الوطنية اعترفا بالمجهودات التي بذلوها في دراستهم.
الجائزة الوطنية المخصصة لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية:
الجائزة الوطنية المخصصة لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية:
منحت الجائزة إلى محمد ياسين موساوي عن المدرسة الابتدائية طريق سكرة العوينة بمعدل 19.25.
الجائزة الوطنية المخصصة لمناظرة الحصول على شهادة ختم التعليم الأساسي العام:
تم منح الجائزة متناصفة بين التلميذة مريم بوشعالة عن المدرسة الإعدادية النموذجية محسن المزغني صفاقس بمعدل 19.03، والتلميذة لينا حاج عمر عن المدرسة الإعدادية النموذجية باب الشمالي سوسة بمعدل 19.03.
الجائزة الوطنية المخصصة لشهادة الباكالوريا:
منحت الجائزة في شعبة الرياضيات إلى التلميذ عبد الرحمان فراس بن حميدان عن المعهد النموذجي المقرن بزغوان بمعدل 19.75.
منحت الجائزة في شعبة العلوم التجريبية إلى التلميذة غفران عبيد عن معهد بورقيبة النموذجي بتونس بمعدل 19.67.
منحت الجائزة في شعبة العلوم التقنية إلى التلميذ مهتدي البشطابجي عن معهد عبد العزيز بالخوجة بقليبية بمعدل 19.60.
منحت الجائزة في شعبة علوم الإعلامية إلى التلميذ محمد أمين شوشان عن معهد عبد الرزاق الهمامي بن عروس بمعدل 19.32.
منحت الجائزة في شعبة الاقتصاد والتصرف إلى التلميذ آزر العبيدي عن معهد الفرابي بالمرناقية بمعدل 18.05.
منحت الجائزة في شعبة الرياضة إلى التلميذة فردوس سعداوي عن معهد 2 مارس 1934 بالكاف بمعدل 17.56.
منحت الجائزة في شعبة الآداب إلى التلميذة أريج مسعود عن المعهد النموذجي بقفصة بمعدل 16.90.
الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومدارس المهن:
تم منح الجائزة الأولى عن المرحلة الابتدائية للمدرسة الابتدائية الطيب المهيري بسليانة، بينما تحصلت على الجائزة الثانية المدرسة الابتدائية 8 فيفري 1958 بساقية سيدي يوسف بالكاف.
تم منح الجائزة الأولى عن المرحلة الاعدادية للمدرسة الإعدادية ابن الهيثم تاجروين بالكاف، فيما تحصلت على الجائزة الثانية للمدرسة الإعدادية الزهور بالقصرين.
تم منح الجائزة الأولى عن المرحلة الثانوية للمعهد الثانوي قصور الساف بالمهدية، فيما منحت الجائزة الثانية للمعهد الثانوي معهد القطار بقفصة تسلمتها مدير المعهد عفاف العماري.
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