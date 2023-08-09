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وضعيّة الماليّة العموميّة محور لقاء رئيس الحكومة بوزيرة الماليّة

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 20:09 قراءة: 0 د, 20 ث
      
التقى رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، صباح الاربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة.

ومثّل اللّقاء مناسبة لاستعراض وضعيّة الماليّة العموميّة الرّاهنة وتأكيد جهود الدّولة للإيفاء بالتزاماتها الماليّة على كل المستويات مع الحرص على تدعيم الاضطلاع بدورها الاجتماعي والاقتصادي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

...

كما تمّ التّطرّق إلى التّوقّعات المتعلّقة بالموارد الماليّة وتعبئة التّمويلات اللّازمة خلال الفترة المقبلة لضمان التّوازنات الماليّة للدّولة وحسن سير كل المرافق العموميّة.




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