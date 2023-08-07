المنتخب التونسي يلاقي وديا نظيره الياباني يوم 17 اكتوبر القادم في كوبي

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان المنتخب التونسي سيلاقي وديا نظيره الياباني يوم 17 اكتوبر القادم بملعب مدينة كوبي اليابانية.

يذكر ان اخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت يوم 14 جوان 2022 في اطار الدور النهائي للدورة الدولية الودية "كيرين كاب" وعادت الكلمة الاخيرة انذاك لمنتخب "نسور قرطاج" بعد الفوز بثلاثية نظيفة.