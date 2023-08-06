تونس تحتضن من 9 الى 12 اوت الدورة الدولية للشبان لكرة الطاولة

تحتضن القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس من 9 الى 12 اوت الجاري الدورة الدولية للشبان لكرة الطاولة.

ويشارك في البطولة اكثر من 100 لاعبا ولاعبة يمثلون 17 دولة هي تونس واسبانيا وبلجيكا وانقلترا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وايران وجيرزي وماليزيا وهولندا وسلوفاكيا والجزائر والسعودية ومصر ولبنان.



وستكون منافسات الفردي للفئات السنية تحت 11 و13 و15 و17 و19 عاما فتيان وفتيات فيما ستكون منافسات الزوجي مختلط للفئات السنية تحت 15 وتحت 19 عاما.



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ويتكون المنتخب التونسي من 36 لاعبا ولاعبة في مختلف الفئات وهم:



خليل سطا / حبيب عامر / عزيز الجربي / محمد الخلوفي / آدم لخلوفي / شادي الحصايري / عدلان الجربي / فراس الشايب / وسيم الصيد / يوسف قرفال / يوسف العيدلي / انس المشرقي / امير الصيد / براء المشرقي/ محمد الجميل / آدم الجميل / محمد دلدول / منعم الصغير / يوسف بن ميلاد / فارس الصيد / اياد صحراوي / اوس الرياحي/ آلاء السعيدي / مريم ابراهيمي / نور ابراهيمي / اسراء سويسي / الاء عباسي / رتاج الشريف/ سلمى الشرقي / سلمى بوحجر / بلقيس السويسي / ملكة الرياحي / مريم حمروني / مرام زغلامي / اسلام ساسي / نسرين غانم.