النادي الافريقي: الهيئة التسيرية برئاسة يوسف العلمي تواصل اعمالها الى نهاية موسم 2023-2024

صادقت هيئة حكماء النادي الافريقي خلال اجتماعها مساء السبت مع رئيس الهيئة التسييرية للجمعية برئاسة يوسف العلمي على استمرار عمل هيئة التسييرية الحالية رئيسا وأعضاء إلى حين نهاية الموسم الرياضي 2023-2024 وذلك امام عدم ورود أي مطلب للترشح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي في مناسبتين بتاريخ 22 و29 جويلية 2023.



واوضح النادي الافريقي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان هيئة حكام الفريق قد قررت في ذات الاجتماع تفويض رئيس النادي كل الصلاحيات لتدعيم الهيئة التسييرية بعناصر جديدة وإكساء جميع الأعمال الإدارية والمالية والقانونية السابقة للهيئة المديرة الحالية منذ تاريخ انتخابها بالمصادقة والنفاذ وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي.