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رابطة ابطال افريقيا: طاقم تحكيم تونسي بقيادة نعيم حسني لمباراة كوتون سبور البينيني واسيك ميموزا الايفواري

Publié le Dimanche 06 Août 2023 - 11:07 قراءة: 0 د, 17 ث
      
عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقما تحكيميا تونسيا لادارة مباراة كوتون سبورت البينيني واسيك ميموزا الايفواري المقررة يوم 20 اوت الجاري على ملعب الصداقة في كوتونو لحساب ذهاب الدور التمهيدي الاول لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
ويتركب طاقم التحكيم من الحكم نعيم حسني والمساعدين ايمن اسماعيل ومحمد بكير بينما سيكون امير لوصيف حكما رابعا.


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