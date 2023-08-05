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قفصة: الشركة الجهوية للنقل بقفصة تُدعّم أسطولها للنقل الحضري بـ4 حافلات جديدة

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 22:07 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تسلّمت الشركة الجهوية للنقل بقفصة (القوافل)، أمس الجمعة، 4 حافلات عادية جديدة مُخصّصة للنقل الحضري والمدرسي والجامعي، مستكملة بذلك برنامجا إستثماريا بدأته سنة 2017 لدعم وتجديد أسطولها الخاص بالنقل بين المدن أو النقل الحضري.
وقال الرّئيس المدير العام لهذه الشركة، سفيان اليعقوبي، اليوم السبت، أن الحافلات الجديدة التي تسلّمتها شركة القوافل تندرج في إطار تنفيذ القسط الأخير من برنامج إستثماري بدأ تنفيذه في سنة 2017، ويستهدف إقتناء 44 حافلة جديدة مُخصّصة للنقل بين المدن وللنقل الحضري والمدرسي والجامعي بلغت قيمته أكثر من 17 مليون دينار.
وتتوزّع هذه الحافلات بين 22 حافلة مُخصّصة للنقل بين المدن و 22 حافلة للنقل البلدي والمدرسي والجامعي، علما أن خدمات شركة القوافل تُغطّي ولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد.
وبخصوص الحافلات الأربع الجديدة والتي تتسّع كلّ واحدة منها لـ 85 راكبا، فقد بلغت كلفتها مليونا و170 الف دينار.
...

وبيّن سفيان اليعقوبي أن هذه الإقتناءات الجديدة "سوف تُسهم" في تعزيز أسطول هذه الشركة من الحافلات المُخصّصة للنقل المدرسي والجامعي.


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