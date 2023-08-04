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البطولة العربية لكرة الطاولة للشباب: التونسي وسيم الصيد يحرز ذهبية فردي الأصاغر

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 22:04 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أحرز اللاعب التونسي وسيم الصيد اليوم الجمعة الميدالية الذهبية في صنف فردي الأصاغر لأقل من 15 سنة ضمن فعاليات البطولة العربية للشباب لكرة الطاولة الجارية بمدينة السليمانية بالعراق.
وجاء ذلك اثر فوزه في المباراة النهائية على اللاعب القطري أحمد القرني بنتيجة 3-1.
وفي ما يلي الحصيلة الآنية المشاركة التونسية في البطولة العربية:
ذهبية فرق الأصاغر: وسيم الصيد - يوسف العيدلي - أمير الصيد
...

ذهبية زوجي الأصاغر : وسيم الصيد - يوسف العيدلي
ذهبية فردي الأصاغر: وسيم الصيد
ذهبية فردي الصغريات (تحت 13 سنة): آلاء السعيدي
فضية فرق الصغريات: مريم براهيمي - آلاء السعيدي
فضية زوجي االصغريات: مريم براهيمي- آلاء السعيدي
فضية الزوجي المختلط أصاغر و صغريات: وسيم الصيد - مريم براهيمي
برنزية فردي الصغريات: مريم براهيمي



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