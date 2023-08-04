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نتائج مسابقات الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بولاية بن عروس

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 21:13 قراءة: 0 د, 57 ث
      
ضمن فعاليات الصالون الوطني لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة والمركبات الثقافية، افتتح اليوم بدار الثقافة مرناق الصالون الجهوي بولاية بن عروس.
وأشرف المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببن عروس مهذب القرفي على افتتاح جناح معرض إنتاجات نوادي الفنون التشكيلية الذي شاركت فيه دور الثقافة ببن عروس والزهراء ومرناق والمحمدية ومقرين والمروج بـ 35 لوحة و 20 مجسّما.
وقد شهدت المسابقات في هذا المعرض مشاركة 28 لوحة منها 6 لوحات للأطفال و 6 لوحات للشباب و16 لوحة للناشئة.
وتولت لجنة انتقاء الأعمال التشكيلية المتكونة من الفنانين علي الزنايدي وعبد العزيز الدريدي، اختيار الأعمال التشكيلية الفائزة في مختلف المسابقات والتي ستمثل ولاية بن عروس في فعاليات الصالون الوطني في دورته الثالثة من 1 إلى 4 نوفمبر 2023 بالمركز الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون. وقد أسفرت المسابقات عن النتائج التالية :
...

1-مسابقة أعمال الأطفال بعنوان " عرس بدوي" لآية الغربي لنادي الفنون التشكيلية بدار الثقافة بمرناق
2-مسابقة أعمال الناشئة بعنوان " la foule" لشيماء المرابطي لنادي الفنون التشكيلية بدارالثقافة بالمحمدية.
3-مسابقة أعمال الشباب بعنوان "العنف ضد المرأة" ليسر العلاقي لنادي الفنون التشكيلية بدار الثقافة بمرناق.

وتجدر الإشارة إلى أن المعرض يتواصل إلى جانب ورشات الصالون إلى غاية يوم غد 5 أوت 2023.


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