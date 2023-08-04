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تصفيات كاس افريقيا للامم - طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي لمباراة مالي وجنوب السودان

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 16:58 قراءة: 0 د, 29 ث
      
عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقما تحكيميا تونسيا لادارة مقابلة المنتخب المالي ومنتخب جنوب السودان المقررو يوم 8 سبتمبر المقبل في باماكو لحساب الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن تصفيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم المقررة نهائياتها بكوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024.

ويتالف طاقم التحكيم من الحكم محرز المالكي والمساعدين محمد بكير وايمن اسماعيل والحكم الرابع امير لوصيف.
يذكر ان مالي المتصدرة ب12 نقطة وغامبيا صاحبة المركز الثاني ب11 نقطة ضمنا تاهلهما الى النهائيات عن هذه المجموعة على حساب الكونغو الثالثة ب6 نقاط وجنوب السودان متذيلة الترتيب ب3 نقاط.


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