تطاوين : استفادة 1300 شابا من البرنامج الجهوي سباحة وتنشيط

برمجت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية تطاوين هذه الصائفة عدة انشطة ترفيهية لشباب الجهة واختارت هذا العام شاطئ مركز القصيبة ببنقردان لاحتضان حوالي 1300 شابا (كل يوم 100 منهم) في اطار البرنامج الجهوي "سباحة وتنشيط" الذي ينطلق يوم 7 اوت الجاري ليتواصل الى غاية 20 من مفس الشهر



و انجز هذا البرنامج لفائدة الشبان من مختلف مناطق ومعتمديات الولاية ومن مختلف الجمعيات، بما فيها الجمعيات التي تعتني بذوى الاحتياجات الخصوصية ، حيث يستفيد 50 شابا في كل دورة من الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة الاشراف هذه الصائفة في شكل ملتقيات تكوينية لفائدة الناشطين في نوادي الاختصاص بدور الشباب وباشراف 18 اطارا من المؤسسات الشبابية في الجهة

وقد انجزت المندوبية الجهوية للشباب والرياضية ايضا لفائدة الناشطين في مؤسساتها الشبابية طيلة العام مصيفا من 21 الى 26 جويلية الماضي ببنزرت تحت عنوان مصيف الادماج الاقتصادي والاجتماعي وينتظر ان تنظم مصيفا تكوينيا ثانيا لذات الشريحة في محور صناعة المحتوى الرقمي من 21 الى 26 اوت بالحمامات



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وفي اطار الرعاية الخاصة بشباب المناطق الحدودية ،نظمت المندوبية لفائدة 29 شابا وشابة من معتمدية رمادة مصيفا بهرقلة من ولاية سوسة من 26 الى 31 جويلية الماضي وبرمجت مصيفا ثانيا لفائدة 29 شابا من معتمدية ذهيبة بمدينة المنستير من 24 الى 29 اوت الجاري حسب ما افاد به رئيس وحدة الانشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضية بتطاوين، مختار الربعاوي مراسل وات في الجهة

و اشار الربعاوي الى ان ابرز الصعوبات تمثلت بالخصوص في نقص الاعتمادات المرصودة لهذه الانشطة والنقص المسجل في الاطار التربوي بالمؤسسات الشبابية ما جعل مشاركة الاطارات الشبابية في مختلف الانشطة الادنى على المستوى الوطني

وقلصت هذه الانشطة الترفيهية نسبيا من الضغط الذي يشهده المسبح البلدي بتطاوين طيلة هذه الفترة التي تشتد فيها الحرارة ويحتاج فيها الجميع الى الترفيه والاستمتاع بالسباحة.