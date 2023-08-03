البريد التونسي والبنك الاسلامي للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم لتطويرالتعاون بين المؤسستين

وقع البريد التونسي والبنك الإسلامي للتنمية، الخميس، مذكرة تفاهم لمزيد تطوير مجالات التعاون بين المؤسستين.

وتولى التوقيع على مذكرة التفاهم، التي جرى التوقيع عليها عن بعد عبر تقنية الويبنار، كل من الرئيس المدير العام للبريد التونسي، سامي المكي، ونائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، منصور مختار، وذلك بحضور المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني، محـمد البليدي، وإطارات ومسؤولين من الجانبين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مزيد تطوير مجالات التعاون والشراكة المتميّزة بين المؤسستين لبعث مشاريع ذات قيمة مضافة تستجيب لتطلعاتهما وذلك عبر وضع خبرات بريدية تونسية على ذمة بلدان شقيقة وصديقة على غرار النجاح في إنجاز المشروع النموذجي لفائدة بريد موريتانيا، وفق بلاغ اصدره البريد التونسي، الخميس.

ويتمثل المشروع النموذجي لفائدة بريد موريتانيا في إطلاق منصة للدفع الإلكتروني عبر الهاتف الجوال "بريدكاش" والذي تم تطويره من قبل خبراء البريد التونسي بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية والوكالة التونسية للتعاون الفني.



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وساهم النجاح في إنجاز هذا المشروع النموذجي لفائدة بريد موريتانيا في تصدير وإعادة تركيز هذه التجربة الناجحة مع بريد دجيبوتي، ويتم العمل على مواصلة التعاون الوثيق مع البنك الإسلامي للتنمية ليشمل مؤسسات بريدية أخرى.

ويسجل البريد التونسي، وفق المصدر ذاته، نقلة نوعية بعد قيامه بسلسلة من الإصلاحات الجوهرية من خلال تركيز منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية الرقمية وتدعيمها بخدمات جديدة بهدف مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع البريد على المستوى العالمي، ويحرص على تصدير هذه الخدمات لفائدة مؤسّسات بريدية أخرى وتقديم خبراته للاستفادة منها.





