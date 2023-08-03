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بنزرت: اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي تصادق على تمكين 16عائلة محدودة الدخل من منح تحسين سكن بإجمالي 68 ألف دينار

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 20:04 قراءة: 0 د, 45 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي ببنزرت، في اجتماعها الملتئم، اليوم الخميس، بمقر الولاية، على توزيع القسط الثالث من المنح المالية المخصّصة في إطار البرنامج الوطني لتحسين السكن المقدّر بإجمالي 68 الف دينار لفائدة 16عائلة من متساكني معتمديات العالية، وجرزونة، ومنزل بورقيبة، ومنزل جميل، وأوتيك، وماطر.

وشدّد المعتمد الأول للولاية، الحبيب الخرشاني، خلال ترؤسه أشغال اللجنة، بحضور معتمدي الجهة وخلية السكن الاجتماعي وبقية المصالح الفنية، على أهمية توجيه مختلف المنح المرصودة للرفع من جودة الحياة ولا سيما تحسين المحيط الصحي، وعلى تفعيل الجهاز الرقابي المكلّف بالمتابعة الميدانية للملف، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج الاجتماعي والتضامني الذي أقرّته الدولة لفائدة الأسر محدودة الدخل.
يشار إلى أن اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية بنزرت صادقت في اجتماعاتها الفارطة على تمكين 36 عائلة محدودة الدخل من متساكني جميع معتمديات الولاية من منح لتحسين السكن بقيمة 151 الف دينار، كما ينتظر أن يتم توزيع 77 الف دينار في ذات الاطار خلال الاجتماع الدوري المقبل للجنة.


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