وزير الشباب والرياضة يزور المخيم الوطني للروبوتيك والذكاء الاصطناعي في دار الشباب بمنوبة





يجمع المخيم الوطني للروبوتيك والذكاء الاصطناعي لهذه السنة 96 من الشبان الموهوبين. وشاركت في هذه النسخة ولايات القيروان، المهدية، قفصة، قابس، سوسة، المنستير، زغوان وجندوبة. علما أن المخيم يدعو في كل دورة ثماني ولايات، بمعدل أربعة مشاركين شبان في كل ولاية، ممّا يسمح بتمثيل عادل وواسع لشباب تونس.



قام وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، أمس بزيارة رسمية إلى المخيم الوطني للروبوتيك والذكاء الاصطناعي، الذي تمّ تنظيمه من 26 جويلية إلى 11 أوت 2023، في دار الشباب بمنوبة، في إطار برنامج السياحة الوطني للشباب لسنة 2023.يجمع المخيم الوطني للروبوتيك والذكاء الاصطناعي لهذه السنة 96 من الشبان الموهوبين. وشاركت في هذه النسخة ولايات القيروان، المهدية، قفصة، قابس، سوسة، المنستير، زغوان وجندوبة. علما أن المخيم يدعو في كل دورة ثماني ولايات، بمعدل أربعة مشاركين شبان في كل ولاية، ممّا يسمح بتمثيل عادل وواسع لشباب تونس.

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ويهدف المخيم الوطني للروبوتيك والذكاء الاصطناعي لتقديم فرصة فريدة للمواهب الشابة الناشئة، القادمة من أندية وجمعيات مختلفة للروبوتيك، لتطوير مهاراتهم التقنية والإبداعية حيث تمّ تصميم أنشطة المخيم لتشجيع الابتكار والتعاون والمشاركة الفعالة للشباب في المجتمع.

وخلال زيارته، كان لدى الوزير فرصة للاجتماع بالمشاركين المتحمسين في المخيم، وكذلك المشرفين الذين يشاركون بتفانٍ خبراتهم وشغفهم بمجال الروبوتيك مع الجيل الشاب. كما شهد أيضًا عروضًا لمشاريع مبتكرة قام بها الشبان الموهوبين، مبرزة إبداعهم وذكائهم.

