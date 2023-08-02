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كان مسلحا بعبوة غاز وسكين وارتكب 28 جريمة ليلة الإطاحة بأخطر منحرف في السيجومي

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 12:10 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير محل 28 منشور تفتيش من أجل تورّطه في قضايا "سلب واعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة".حيث كان يعترض سبيل المارة ثم يهددهم برشهم بالغاز وطعنهم بسكين كبير الحجم ويفتك منهم أموالهم وهواتفهم الجوالة.
باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بذي الشبهة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه والأبحاث متواصلة.


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