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نجم المتلوي يضم لاعب سكك الحديد الصفاقسي احمد بوعصيدة

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 23:12 قراءة: 0 د, 24 ث
      
يواصل نجم المتلوي تحركه خلال الميركاتو الصيفي الحالي استعدادا للموسم الرياضي المقبل 2023-2024 حيث اعلن اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب سكك الحديد الصفاقسي احمد بوعصيدة لمدة خمس سنوات.
وكان فريق المناجم عزز صفوفه بكل من حازم كانون وجاسر بن عتيق واحمد مزهود الذين امضوا عقودا لمدة موسمين الى جانب ياسين الكاسح لمدة موسم واحد.
يذكر ان ابناء المدرب محمد علي معالج سيفتتحون مشوارهم بالمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستنطلق يوم 19 اوت الجاري باستضافة اتحاد تطاوين.

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