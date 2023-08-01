كاس العالم للسيدات لكرة القدم: منتخب انقلترا تكتسح نظيره الصيني بسداسية و يتاهل الى ثمن النهائي

‭ ‬تألقت لورين جيمس مجددا لتسجل هدفين بعدما قدمت إنقلترا أفضل أداء لها في كأس العالم لكرة القدم للسيدات حتى الآن لتكتسح الصين 6-1 اليوم الثلاثاء وتبلغ الدور ثمن النهائي بصفتها متصدرة المجموعة الرابعة.



ومنحت أليسيا روسو بطلة أوروبا البداية المثالية بهدف في الدقيقة الرابعة وأضافت لورين هيمب وجيمس هدفين آخرين لتحقق إنقلترا تقدما مريحا قبل الاستراحة على ملعب هندمارش.

وتحسن أداء الصين بطلة آسيا، التي خرجت من دور المجموعات لأول مرة في ثماني نسخ من كأس العالم، في الشوط الثاني وسجلت هدفا من ركلة جزاء نفذتها وانغ شوانغ بنجاح.



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وسجلت جيمس الهدف الثالث قبل أن تهز كلوي كيلي وريتشيل ديلي الشباك لتحقق إنقلترا فوزا عريضا قبل التوجه إلى برزبين لمقابلة نيجيريا يوم الاثنين المقبل على مكان في دور ثمن النهائي.





