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قابس: 13 سهرة تؤثث الدورة 38 لمهرجان قابس الدولي من 5 الى 22 اوت 2023

Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 50 ث
      
كشفت، مساء أمس السبت، الهيئة المديرة لمهرجان قابس الدولي برنامج الدورة 38 لهذا المهرجان والتي ستقام بقصر المعارض بالكورنيش من 05 الى 22 أوت 2023
وتتضمن هذه الدورة 13 سهرة سيتم افتتاحها بعرض " الزيارة " لسامي اللجمي لتختتم بعرض غنائي لروضة بن عبد الله.
وستؤثث سهرة يوم 6 أوت مسرحية " ديما نضحك ديما زاهي " لمحمد منير العرقي وسهرة يوم 7 أوت عرض الفنان مرتضى الفتيتي ليكون جمهور قابس على موعد يوم 10 أوت مع عرض فرجوي راقص من الهند ويوم 11 أوت مع الفنان حسان الدوس.
وسيلتقي جمهور قابس في سهرة يوم 13 أوت مع المسرحي كريم الغربي من خلال مسرحية " visa " ليكون يوم 15 أوت على موعد مع الفنان بلطي ويوم 16 أوت مع الفنان محمد الجبالي.
...

كما تتضمن الدورة 38 لمهرجان قابس الدولي عرضا ل " spacetoon songs concert " يوم 17 أوت وعرض لأوبيرات " ودوني " يوم 18 أوت وسهرة مع الفنان kaso يوم 19 أوت وعرضا لمسرحية " بنات سعاد " يوم 21 أوت .
ل .ح



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