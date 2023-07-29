البرلمان يواصل جلسته بمناقشة مشروع قانون اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة

يواصل مجلس نواب الشعب في جلسة عامة بقصر باردو، عشية السبت، النظر في مشاريع قوانين اتفاقيات قروض. ويناقش النواب، حاليا ، مشروع قانون عدد يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 16 مليون كويتي، أي نحو 160 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.



ويهدف هذا المشروع، الذي قدرت تكلفته الجملية بحوالي 237 مليون دينار، إلى الاسهام في تحسين خدمات النقل البري وتأمين سلامة السير على الطرق المصنفة بالاضافة إلى تيسير سبل التنقل بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك وفك العزلة عن عدد من المناطق وذلك من خلال إعادة تأهيل وتدعيم حوالي 121 كلم من الوصلات في شبكة الطرق المصنفة في كل من باجة وجندوبة والكاف ونابل.



ويهدف هذا المشروع، الذي قدرت تكلفته الجملية بحوالي 237 مليون دينار، إلى الاسهام في تحسين خدمات النقل البري وتأمين سلامة السير على الطرق المصنفة بالاضافة إلى تيسير سبل التنقل بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك وفك العزلة عن عدد من المناطق وذلك من خلال إعادة تأهيل وتدعيم حوالي 121 كلم من الوصلات في شبكة الطرق المصنفة في كل من باجة وجندوبة والكاف ونابل.

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وسيساهم الصندوق العربي في تمويل المشروع بنسبة 87 بالمائة من كلفة الأشغال دون احتساب الضرائب والاداءات. وسيقع سداد هذا القرض بنسبة فائدة قارة ب3 بالمائة سنويا على ثلاثون سنة منها اربع سنوات امهال.



وتتمثل مكونات المشروع، الذي ستشرف عليه وزارة التجهيز، في سدّ الثغرات بالطريق الجهوية رقم 76 بباجة من خلال إنجاز جسر على وادي مجردة بطول 80ر307 متر وإنجاز 16 منشأة مائية وأشغال التتريبات وإنجاز الطبقات المهيكلة للطريق والحواشي وأشغال تصريف مياه الأمطار.



كما سيتم في اطار المشروع تهذيب الطريق الجهوية رقم 75أ 2 بولاية جندوبة عبر توسيع الطريق إلى عرض 7.6 أمتار وتقوية المعبد وتحسين مسار الطريق بما يتناسب مع المعايير الدولية و إنجاز شبكة لتصريف مياه الامطار و تهيئة وإنجاز المفترقات الطرقية وانجاز جسر على وادي تاسة بطول 140م وأشغال التشوير والسلامة المرورية.



وتشمل المكونات أيضا أشغال تهذيب الطريق الجهوية رقم 173 بولاية الكاف وأشغال تدعيم الطريق الجهوية رقم 43 بولاية نابل علاوة على الخدمات الفنية .